Ватикан, 22 апреля, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Глава украинской греко-католической епархии в Австралии украинец Микола Бычок, который разворачивал в церкви флаг из зоны боевых действий в Донбассе, примет участие в процессе избрания нового папы римского.

ALESSIA GIULIANI/Zuma/TASS Николай Бычок

Чтобы избрать нового понтифика, в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Это собрание должно начаться не позднее чем через 20 дней после смерти предыдущего папы. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее двух третей кардиналов-выборщиков из общего числа в 135 человек.

На сайте пресс-службы Ватикана представлен список кардиналов, которые имеют право избирать папу, в их числе и Бычок. Он родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше. В 2005 году был рукоположен в священники во Львове. В 2024 году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. На данный момент он служит в соборе Святых Петра и Павла в Мельбурне.

Бычок не скрывает, что поддерживает киевский режим, пишет «РИА Новости». В соцсетях опубликованы фотографии с кардиналом, который в церкви развернул украинский флаг. При этом на всех фото Бычок улыбается. Он опубликовал этот флаг у себя в соцсетях, подписав «героизм украинских военнослужащих».

На другой фотографии Бычок, улыбаясь, стоит рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, согласно которому она выступает за спонсирование ВСУ, чтобы велись обстрелы россиян.

Как сообщало ИА Регнум, ритуал похорон папы римского Франциска проведут с изменениями, в отличие от предыдущих церемоний погребения его предшественников. Отмечается, что не будет никакого катафалка, на котором можно было бы выставить тело понтифика, вместо этого оно будет находиться в гробу. Двойного бдения не предусмотрено, будет только одна публичная церемония закрытия гроба.

Похоронная месса пройдёт на площади Святого Петра, но, в отличие от предшественников, папа Франциск пожелал быть похороненным не в крипте собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика был инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс, говорится в официальном свидетельстве.

Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений.