Лондон, 22 апреля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после её попыток помешать поддержке Украины. Об этом написало издание The Guardian.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Государства — члены ЕС сейчас более серьёзно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как применить свою крайнюю санкцию против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС. Идея пока находится на ранней стадии», — отметили в публикации от 19 апреля.

Кроме того, информированные инсайдеры полагают, что данная статья никогда не будет реализована, поскольку для отмены права голоса необходимо единогласное решение остальных 26 членов сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приём Украины в Евросоюз не приведёт к миру, а будет карт-бланшем на бесконечный конфликт. По его словам, у Украины нет чётких границ, работающей экономики и суверенитета. Глава венгерского правительства усомнился в том, что налогоплательщики в ЕС согласятся десятилетиями финансировать «миллионную армию».

Венгрия последовательно препятствует евроинтеграции Украины. В феврале Будапешт заблокировал старт переговоров по вступлению этой страны в ЕС, потребовав от Киева представить конкретную программу защиты прав национальных меньшинств. 17 марта Венгрия не позволила выделить 20 млрд евро на военную поддержку Украины. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал инициативу Еврокомиссии по финансированию украинской армии неприемлемой. 20 марта Будапешт подтвердил свою позицию, повторно отвергнув предложение о военной помощи. 22 марта Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье.