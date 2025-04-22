Нижний Новгород, 22 апреля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Нижегородский дом народного единства отправит в зону спецоперации найденные на мусорном полигоне письма-треугольники, которые писали местные студенты участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих.

Евгений Биятов/РИА Новости

Мужчина накануне Нового года обнаружил на свалке пакет с письмами от студентов Нижегородского строительного техникума бойцам СВО. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал «моральным уродом» того, кто выбросил в мусор письма детей, пообещав найти и наказать виновных, сообщило «РИА Новости».

Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим.

Как сообщало ИА Регнум, предприниматели — участники завершившегося фестиваля «Московская Масленица» поделились историями о том, как помогают участникам спецоперации. Так, участница, которая готовила блины в торговом шале на Профсоюзной улице, самостоятельно организует сборы гуманитарной помощи для военных.

На протяжении двух лет она вместе с другими неравнодушными людьми собирает продукты, бронежилеты, предметы первой необходимости и другие вещи. Все грузы доставляют в зону боевых действий.

За лето 2024 года волонтёры в Москве собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».