Рим, 22 апреля, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Ритуал похорон папы римского Франциска проведут с изменениями в отличие от предыдущих церемоний погребения его предшественников. Об этом 21 апреля сообщило издание Quotidiano.

Александр Кряжев/РИА Новости Портрет папы римского Франциска

«Среди многочисленных забот, которые папа Франциск испытывал в последние годы своей жизни, была также необходимость пересмотра и упорядочения правил своих похорон: похоронный обряд, унаследованный Франциском от почётного папы Бенедикта XVI, на самом деле представлял собой слишком много излишеств, лишних отрывков, которые он считал устаревшими и хотел изменить в пользу более легкого и сдержанного обряда в своем стиле», — отметили в издании.

Отмечается, что не будет никакого катафалка, на котором можно было бы выставить тело понтифика, вместо этого оно будет находиться в гробу.

Кроме того, за папой будут присматривать и похоронят «с достоинством, как и всех христиан». Двойного бдения не предусмотрено, будет только одна публичная церемония закрытия гроба.

Похоронная месса пройдёт на площади Святого Петра, но в отличие от предшественников папа Франциск пожелал быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика был инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс, говорится в официальном свидетельстве.

Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений. Погребение должно пройти в течение четырёх-шести дней после смерти.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Русская православная церковь будет с благодарностью помнить о заявлениях Франциска в защиту религиозной свободы, в том числе в защиту гонимой Украинской православной церкви, подчеркнул глава РПЦ.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.