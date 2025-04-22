Вашингтон, 22 апреля, 2025, 05:59 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» у себя дома обыграл «Монреаль Канадиенс» 21 апреля в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Gene J. Puskar/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время забросили форвард Александр Овечкин и Энтони Бовиллье. Победный гол в овертайме забил Овечкин. Он также сделал голевую передачу. У «Монреаля» отличились Коул Кофилд и Ник Сузуки.

Таким образом, счёт в серии до четырех побед оказался 1-0 в пользу «Кэпиталз». Второй матч состоится в ночь на 24 апреля по мск.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин забил гол против «Питтсбурга», обновив свой рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах в НХЛ. Игра с «Питтсбургом» стала для «Вашингтона» последней в текущем регулярном чемпионате.

Он увеличил количество своих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 897, установив новый личный рекорд. Ранее, 6 апреля, он забросил 895-ю шайбу в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), обойдя Уэйна Гретцки с его 894 голами.

14 апреля Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).