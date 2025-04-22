Москва, 22 апреля, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Новым генеральным директором АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» назначен Денис Денискин, который сменил ранее занимавшего этот пост Алексея Варочко. О кадровых изменениях сообщила 21 апреля пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Анатолий Терентьев Центр им. М. В. Хруничева

«Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина», — уточнили в Telegram-канале госкорпорации.

Денискин родился в 1984 году. Он окончил Московский государственный университет имени Н. Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Денискин состоит в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в Центре Хруничева он занимал должность директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИ прикладной механики им. В. И. Кузнецова». Кроме того, Денискин является кандидатом технических наук.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля российский президент Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова на пост руководителя «Роскосмоса». Ранее он был замминистра транспорта, а до этого руководил компанией «Спутниковая система «Гонец» — оператором космической корпорации по системам связи и ретрансляции. Назначение Баканова на пост гендиректора корпорации Путин объяснил его карьерными успехами.

В этот же день Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса». Генеральным директором госкорпорации он был с июля 2022 года.