Москва, 22 апреля, 2025, 05:36 — ИА Регнум. Кинувший своего маленького сына в сугроб ради ролика блогер Сергей Косенко не смог оспорить в суде свой заочный арест.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Московский городской суд признал законным решение коллег из Басманного суда о заочном аресте блогера, объявленного в международный розыск по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своего малолетнего ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда здоровью.

«Постановление Басманного районного суда Москвы от 15 января 2025 года оставлено без изменений», — сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура подала апелляцию в Басманный суд Москвы, который 15 января заочно арестовал блогера-инфоцыгана Косенко.

Заочный арест означает, что, как только блогер появится в России, он будет задержан. Ему придётся находиться под арестом до вынесения приговора. Наказание может быть до 10 лет лишения свободы.

Косенко от следствия скрывается за границей.

Правоохранители в рамках уголовного дела арестовали в октябре 2024 года его активы на банковских счетах на общую сумму более 206 млн рублей.

МВД объявило Косенко в розыск.

В январе 2024 года блогер выложил в соцсеть с 7 млн подписчиков видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование общественности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Косенко и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а сам ролик был смонтирован. Позднее блогер принёс извинения подписчикам, а затем удалил пост с видео.