Анкара, 22 апреля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. О любви к России, к её культуре, кухне и природе заявил сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы, культурным богатством и этносов. Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живёт много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — отметил Билал Эрдоган в интервью ТАСС.

Глава Всемирной конфедерации этноспорта добавил, что ему нравится приезжать в Россию. Он уже посетил Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, а также Якутск.

Как сообщало ИА Регнум, также сын Эрдогана призвал вернуть на Олимпийские игры российских спортсменов. По его словам, атлеты из России должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован, спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях. Спорт призван преодолевать границы, служить делу мира, он не должен быть политизирован, подчеркнул Билал.

На дипломатическом форуме в Анталье 12 апреля выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж. Попасть в зал смогли не все желающие. Ещё за полчаса до начала пресс-конференции начали собираться желающие послушать выступление главы МИД РФ. Вскоре не осталось мест даже для стоявших зрителей.