Не надо в уныние или эйфорию впадать из-за диалога с США — МИД РФ
В МИД России призвали не впадать в уныние или эйфорию из-за переговоров с США
Москва, 22 апреля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Россия ведёт переговоры с США с учётом своих интересов, однако не стоит впадать ни в эйфорию, ни в уныние в отношении их текущих итогов. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.
«Надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведёт, исходя из примата полного учёта своих интересов. То есть, ради чего мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — прокомментировал ТАСС дипломат.
Он добавил, что главное ведётся работа, есть настрой обеих сторон на разговор, нужно дать время профессионалам.
По словам Алимова, аналогичный подход проявляется в других сферах, в том числе, когда российский президент Владимир Путин говорит о возвращении в страну ушедших компаний, но на определённых условиях. Интересы России превыше всего, эта позиция бескомпромиссная, подчеркнул спикер.
Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Соединённых Штатов Америки являются основным треком, по которому ведётся работа по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры идут сложно, потому что пока Россия и США говорят о мире, Европа хочет продолжения конфликта.
В Эр-Рияде 18 февраля состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Обсуждалась ситуация на Украине, российская сторона подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов стран региона. После этого делегации двух стран продолжали вести переговоры по украинскому вопросу и по налаживанию двусторонних отношений.
Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он подчеркивал, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Он также отметил важность устранения первопричин кризиса.