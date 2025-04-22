Москва, 22 апреля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Россия ведёт переговоры с США с учётом своих интересов, однако не стоит впадать ни в эйфорию, ни в уныние в отношении их текущих итогов. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведёт, исходя из примата полного учёта своих интересов. То есть, ради чего мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — прокомментировал ТАСС дипломат.

Он добавил, что главное ведётся работа, есть настрой обеих сторон на разговор, нужно дать время профессионалам.

По словам Алимова, аналогичный подход проявляется в других сферах, в том числе, когда российский президент Владимир Путин говорит о возвращении в страну ушедших компаний, но на определённых условиях. Интересы России превыше всего, эта позиция бескомпромиссная, подчеркнул спикер.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Соединённых Штатов Америки являются основным треком, по которому ведётся работа по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры идут сложно, потому что пока Россия и США говорят о мире, Европа хочет продолжения конфликта.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Обсуждалась ситуация на Украине, российская сторона подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов стран региона. После этого делегации двух стран продолжали вести переговоры по украинскому вопросу и по налаживанию двусторонних отношений.

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он подчеркивал, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Он также отметил важность устранения первопричин кризиса.