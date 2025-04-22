Москва, 22 апреля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине попадёт в российские единые учебники по истории, когда будут готовиться следующие издания с учетом новых событий. Об этом сообщил ТАСС председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Марина Александрова ИА REGNUM Владимир Мединский

По словам историка, Трамп «точно вошел в историю» с теми экстраординарными усилиями новой американской администрации в попытках разумного урегулирования конфликта, удивительными преобразованиями во внутренней политике США, которые очевидны сейчас, всё это окажется на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории.

«Как наблюдатель и как историк могу сказать, что мы живем с вами в историческую эпоху», — добавил Мединский.

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс).

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля глава Белого дома выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. По словам Трампа, только в этом случае обе стороны начнут вести крупный бизнес с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского лидера о сроках заключения соглашения.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Обсуждение продолжается.

Российская сторона неоднократна заявляла о готовности к мирному урегулированию. По словам президента РФ Владимира Путина, для разрешения кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал на то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.