Москва, 22 апреля, 2025, 04:43 — ИА Регнум. Приём на обучение в российские вузы на коммерческо основе по ряду специальностей могут ограничить с 2026 года. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии (до 3 августа).

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

В интервью «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава отметил, что в настоящее время в России фиксируется избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает на платной основе, при этом нет возможности куда-либо устроиться. Молодые люди остаются невостребованными на рынке труда, в связи с этим инициатива своевременна, добавил депутат.

«Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил Берулава.

По его словам, инициатива прежде всего коснётся государственных вузов. Многие из них открыли большое количество филиалов в регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего.

Поддержку данному законопроекту выразили три комитета Госдумы — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стратегия развития образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года призвана формировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики. В течение нескольких лет планируется увеличить количество целевых мест по почти 80 специальностям, в числе которых авиа — и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет. Также до 100% расширили квоту по нескольким медицинским профилям, добавил он.

В России прекратят чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике, подчёркивал президент Владимир Путин. Он также поручил правительству повысить качество приёма россиян в вузы на платной основе и уже в 2026 году начать принимать абитуриентов по новым правилам.