Валуйский район, Белгородская область, 22 апреля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона ранение получила жительница села Долгое Валуйского округа в Белгородской области. Об этом сообщил 22 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

(сс) Powie Беспилотник

По словам губернатора, вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранение получила женщина. Её с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Женщину отпустили лечиться амбулаторно.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков

Как сообщало ИА Регнум, штурмовик 242-го полка Южной группировки ВС России с позывным Мультик рассказал о применении боевиками ВСУ новых дронов-камикадзе с усиленным зарядом.

По словам губернатора Белгородской области, за 3,5 года из-за атак украинской армии погибло 23 ребёнка, 167 получили ранения.

21 апреля ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области. Пострадал мирный житель. В нескольких сёлах повреждены дома, автомобили, в селе Казинка — линия электропередачи.