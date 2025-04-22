Санкт-Петербург, 22 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Проживание по спецтарифам в отелях от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в самом дешевом номере будет стоить почти 9 тыс. рублей за ночь, а в самом дорогом — 1,114 млн рублей. Об этом стало известно «РИА Новости».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ (архивное фото)

Самый дешевый вариант — 8,9 тыс. рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт». Двухместное размещение в этих же апартаментах обойдется в 9,8 тыс. рублей. Эта квартира в миниатюре с кухней, бытовой техникой, обеденной зоной и ванной комнатой.

Самый дорогой номер из списка Росконгресса стоит 1,114 млн рублей за одну ночь при одноместном размещении и 1,117 млн при двухместном размещении. За эту цену участник получает жилплощадь от 106 кв. метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.

В отделе бронирования отметили, что каждый отель имеет обязательный период для брони. Как правило, он составляет 3-4 дня на временной промежуток с 17 по 22 июня. Однако есть отели, которые можно забронировать на 1-2 суток.

Как сообщало ИА Регнум, за участие в Петербургском международном экономическом форуме нужно будет заплатить более 1 млн рублей. ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Пакет «Участник», предоставляющий доступ на все мероприятия форума, как деловые, так и культурные, до 18 апреля стоил 1,2 млн рублей. После этой даты его стоимость возросла до 1 320 000 рублей.

Скидки на пакет не предусмотрены. При этом посещение пленарного заседания форума пакет не предусматривает, для этого участнику понадобится спецприглашение.