Махачкала, 22 апреля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. В Махачкале в десятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр республиканской клинической больницы имени Вишневского», — уточнили в Telegram-канале регионального ведомства.

Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Бейбулатова. Эвакуация жильцов не потребовалась. В здании обрушений нет. При хлопке газовоздушной смеси были выбиты две оконные рамы. На месте происшествия работают девять единиц техники и 30 специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале. По информации МЧС, на седьмом этаже 14-этажного жилого дома произошёл хлопок газа, после чего начался пожар. Открытое горение ликвидировали. В результате ЧП были повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек. В больницу доставили двоих пострадавших — женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Администрация Махачкалы уточнила, что дом по адресу Гапцахская, 14 входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию. По факту ЧП организовали доследственную проверку.

В этот же день в Махачкале прогремел ещё один взрыв. В салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данным минздрава республики, пострадали четыре человека.