Москва, 22 апреля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил заочный приговор столичного Хамовнического суда о признании бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова виновным в присвоении 156 млрд рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Rapo.ru Мосгорсуд

«Мосгорсуд… направил материалы уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — приводит ТАСС решение инстанции.

В декабре 2024 года Хамовнический суд Москвы признал Беджамова виновным в присвоении 156 млрд рублей и приговорил его к 14 годам колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски на 143 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года российские суды арестовали активы Беджамова на сумму более 2 млрд долларов. Под арест попали виллы, исторические особняки, фешенебельные квартиры, счета в европейских банках, земельные участки в Московском регионе и за рубежом.

По версии правоохранительных органов следствия, Беджамов и его сводная сестра, бывший президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус, в 2009 году создали преступную группу. Участникам указанной группы женщина выдавала кредиты, которые не возвращались. Общая сумма похищенного составила 156 млрд рублей.

Беджамов скрывается в Британии. Суд рассматривал его дело заочно. Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал Беджамова банкротом на территории Британии и отказал ему в удовлетворении апелляционной жалобы.

В конце января 2024 года суд в Москве приговорил Ларису Маркус к 13 годам колонии общего режима. Её признали виновной по делу о присвоении 156 млрд рублей.