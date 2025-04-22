Вашингтон, 22 апреля, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Секретная служба США расследует факт воровства в ресторане в центре Вашингтона — министр внутренней безопасности Кристи Ноэм лишилась своей сумки. О краже личного имущества сообщил телеканал CNN.

Wikipedia.org Кристи Ноэм

Ноэм ужинала в ресторане вечером 21 апреля. После того, как она обнаружила пропажу сумки, люди, обеспечивающие безопасность министра, просмотрели записи с камер наблюдения в ресторане Capital Burger. Они увидели, как неизвестный мужчина в медицинской маске взял сумку Ноэм и быстро ушёл из ресторана.

По словам Ноэм, похититель забрал её водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, бейдж сотрудника Министерства внутренней безопасности, косметичку, чеки и порядка 3 тыс. долларов.

Секретная служба обеспечивает охрану высшего руководства страны.

Ранее президент США Дональд Трамп рассматривал Ноэм в качестве кандидата на пост вице-президента.

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