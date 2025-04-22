Калач, Воронежская область, 22 апреля, 2025, 03:27 — ИА Регнум. До двух человек возросло количество погибших при взрыве гранаты в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил портал «ВОРОНЕЖ1. ру» со ссылкой на региональное правительство.

ИА Регнум Больница

«Ещё один человек, пострадавший при взрыве гранаты в Лискинском районе Воронежской области, умер в больнице», — уточнили авторы.

Всего в результате инцидента ранения получили четыре человека, в том числе ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 21 апреля в хуторе Калач во дворе частного дома. Следователи предварительно установили, что взорвался боеприпас, который принадлежал одному из пострадавших. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а также незаконном приобретении, хранении или ношении взрывчатых веществ. Правоохранители осмотрели места происшествия, назначили комплекс необходимых экспертиз, допросили свидетелей. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.