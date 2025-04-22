Москва, 22 апреля, 2025, 03:18 — ИА Регнум. Рособрнадзор направил Минпросвещения предложение по признанию Всероссийской проверочной работы (ВПР) итоговой контрольной работы. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов, ИА REGNUM Экзамен

Отмечается, что такое предложения поступило «в целях исключения перегрузки» школьников дополнительными итоговыми контрольными работами.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки напомнили, что при разработке учебных программ школы должны учитывать, что количество контрольных работ не должно составлять более 10% от общего времени, отведённого на изучение конкретного предмета.

В ведомстве полагают, что такое решение станет логичным шагом в рамках усилий по созданию единого образовательного пространства в России.

Как сообщало ИА Регнум, Рособрнадзор выявил школы, где до 35% времени уходит только на проведение контрольных работ. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству убрать лишние контрольные, а также сократить объем домашних заданий.

В 2021 году Рособрнадзор и Минпросвещения рекомендовали проводить контрольные и проверочные работы в школах не чаще, чем один раз в две с половиной недели по каждому предмету в одной параллели.

В российских школах предложили ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ, чтобы унифицировать подходы к оценке, скорректировать количество времени на задания и обсудить нововведения с родителями, педагогами и экспертами. С такой инициативой 18 апреля выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Кроме того, необходимо пересмотреть количество времени, выделенное на написание работ. Сейчас, по словам Чернышова, время выполнения работ по большинству предметов сократили с 90 до 45 минут без уменьшения объема заданий.