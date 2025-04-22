Кембридж, США, 22 апреля, 2025, 03:14 — ИА Регнум. В суд штата Массачусетс поступил иск Гарвардского университета по отношению к администрации президента США Дональда Трампа из-за решения властей о прекращении финансирования учебного заведения на сумму 2,2 млрд долларов. Об этом 21 апреля сообщила студенческая газета The Harvard Crimson.

Lawfirmwinstonsalem.com Иск

«Гарвард подал в федеральный суд иск против администрации Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета, обвинив Белый дом в проведении произвольной и неконституционной кампании с целью «наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав», — указали авторы статьи.

В публикации говорится, что в жалобе Гарвард обвинил администрацию в незаконном замораживании средств на финансирование исследований с целью давления на университет, реструктуризации его управления, академических программ и порядка трудоустройства.

Как сообщало ИА Регнум, министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более 2,7 млн долларов. Реакция последовала за решением Трампа заморозить федеральное финансирование университета на сумму 2,2 млрд долларов и за предложением пересмотреть безналоговый статус учебного заведения. Как заявил президент США, Гарвардский университет учит чепухе, вуз не достоин федерального финансирования. По мнению Трампа, вуз нанимает приверженцев радикальной левой идеологии и поэтому не должен считаться приличным местом обучения.

Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 млрд долларов из-за отказа администрации университета выполнять указы Трампа. Невыполненные университетом требования касались отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения.

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация Трампа из-за несогласия Гарвардского университета внести изменения в свою политику намерена сократить финансирование учебного заведения ещё на 1 млрд долларов. Под сокращение попадёт федеральное финансирование медицинских исследований университета, указали источники.