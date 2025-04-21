Москва, 22 апреля, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой разработать критерии отключения отопления с учетом прогнозов синоптиков и особенностей тепловых сетей.

Josh Wedin Батарея отопления

По словам депутата, отключение зависит от календарных сроков, а не от погоды, что вызывает проблемы с комфортом граждан и неэффективным использованием энергоресурсов.

«Сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла», — пояснил «РИА Новости» Чернышов.

Он добавил, что ситуация требует оперативного решения.

Как сообщало ИА Регнум, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России с 1 июля проиндексируют на 11,9% тарифы ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления.

За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг размер штрафов и пеней рассчитают по ставке 9,5% до конца 2026 года.

Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты.