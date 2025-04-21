Анкара, 22 апреля, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Россию необходимо вернуть на Олимпийские игры. Об этом заявил сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи. Спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях», — отметил Билал Эрдоган в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что нет чётких правил, по которым можно было бы исключать из соревнований российских атлетов. При этом израильские команды участвуют повсюду, это нелогично и совсем несправедливо, констатировал глава Всемирной конфедерации этноспорта.

Спорт призван преодолевать границы, служить делу мира, он не должен быть политизирован. Молодым спортсменам необходимо соревноваться, добиваться успеха, при этом их недопуск к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания. К тому же двойные стандарты снижают конкуренцию, падает интерес людей к спорту, заключил Билал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин отмечал, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по недопуску российских атлетов противоречат самой природе спорта. Политики стали решать, на кого распространяется действие Олимпийской хартии, а на кого — нет, добавил глава государства и назвал решение МОК этнической дискриминацией.

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Во время предвыборной кампании Ковентри почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введенного в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах. По её словам, подход к спортсменам должен быть индивидуальным, но в итоге необходимо найти единое решение для тех, кто представляет регионы конфликтов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что МОК во главе с новым президентом станет более сильным и независимым, а Россия вернется в международный спорт.