Москва, 22 апреля, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Штурмовик 242-го полка Южной группировки ВС России с позывным Мультик рассказал «РИА Новости» о применении боевиками ВСУ новых дронов-камикадзе с усиленным зарядом.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

По словам бойца, эти дроны большие, квадратной формы, с мощным взрывом.

В бою ВСУ использовали кассетные боеприпасы и минометы. Мультик заметил, что дроны целенаправленно атаковали его как старшего группы, но бойцы успешно уничтожили блиндаж боевиков и вышли из боя.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар тремя дронами-камикадзе вертолетного типа 17 апреля. Один из дронов был сбит сотрудниками военной полиции, второй был подавлен системами радиоэлектронной борьбы, при падении он сдетонировал на пустыре. Третий дрон взорвался в кронах деревьев.

16 апреля в городе Шуе Ивановской области средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. В результате атаки пострадали двое жителей. 12 апреля при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями головы и левой голени доставили в больницу.