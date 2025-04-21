Москва, 22 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского о перемирии в небе фактически является явкой с повинной, признанием ударов по российским объектам. Об этом 21 апреля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. А также признал факт того, что его режим использует гражданскую инфраструктуру для военных целей. Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», ― пояснил он «РИА Новости».

Украинские боевики, добавил Рогов, продолжают терроризировать ударами гражданскую инфраструктуру новых российских регионов, пытаясь помешать их развитию.

Как сообщало ИА Регнум, также 21 апреля Рогов обвинил Зеленского в лицемерии из-за его якобы готовности к миру. Таким образом киевский режим попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», получить перевооружение, прежде всего, от западноевропейских стран, считает Рогов. Он добавил, что такую идею Зеленскому продиктовали британские спецслужбы. По его мнению, ни о каком 30-дневном перемирии с Украиной не может быть и речи, поскольку киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие «даже 30 часов».

Зеленский в Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято из гуманитарных соображений. В течение этого периода все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ.