Зеленский предложением о перемирии признал удары по России — Рогов
Рогов: инициатива Зеленского о перемирии фактически является явкой с повинной
Москва, 22 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского о перемирии в небе фактически является явкой с повинной, признанием ударов по российским объектам. Об этом 21 апреля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. А также признал факт того, что его режим использует гражданскую инфраструктуру для военных целей. Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», ― пояснил он «РИА Новости».
Украинские боевики, добавил Рогов, продолжают терроризировать ударами гражданскую инфраструктуру новых российских регионов, пытаясь помешать их развитию.
Как сообщало ИА Регнум, также 21 апреля Рогов обвинил Зеленского в лицемерии из-за его якобы готовности к миру. Таким образом киевский режим попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», получить перевооружение, прежде всего, от западноевропейских стран, считает Рогов. Он добавил, что такую идею Зеленскому продиктовали британские спецслужбы. По его мнению, ни о каком 30-дневном перемирии с Украиной не может быть и речи, поскольку киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие «даже 30 часов».
Зеленский в Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято из гуманитарных соображений. В течение этого периода все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.
Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ.