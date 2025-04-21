Киев, 22 апреля, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Срочная мобилизация необходима Вооруженным силам Украины. Спешка связана с катастрофическими потерями, «самоволками» и массовым дезертирством. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

ИА Регнум Мобилизация на Украине

«У нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать», — сказала нардеп в эфире YouTube-канала «Новости Live».

При этом Южанина не уточнила, за счет кого она предлагает активизировать мобилизацию, но акцентировала на восполнении дефицита военных в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины киевский режим начал обучать детей боевым навыкам в секретных лагерях. Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис. В этих лагерях готовят к участию в боевых действиях детей 10–14 лет. Дэвис сравнил эту практику с «фольксштурмом» в нацистской Германии, когда к боям привлекали всех, включая подростков и пожилых людей.

В марте нардеп Максим Саврасов заявил, что в Верховной раде разрабатывают законопроект, предусматривающий постановку подростков на воинский учет с 14 лет. На базе военкоматов будут создавать департаменты по работе с классными руководителями. Мальчиков с недостаточной физической подготовкой намерены обучать на механиков-водителей, а девочек — на поваров, медиков и аналитиков. Такие меры позволят решить проблему военных резервов и недостаточного обучения, с которой столкнулись в украинской армии, заключил депутат.

В январе офис главы киевского режима Владимира Зеленского анонсировал поправки в законодательство о добровольном призыве в украинские войска мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Будут введены «добровольные контракты», по которым в армию смогут призывать мужчин до 25 лет, не подлежащих обязательной мобилизации, обещая финансовые поощрения, отметили в офисе.