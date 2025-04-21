Вашингтон, 22 апреля, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут предложить России снятие введённых ранее санкций, а также инвестиции за сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 21 апреля написало Responsible Statecraft (RS).

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«США могли бы предложить отмену санкций с проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — отметили в статье.

В публикации указали на заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве с Москвой в Арктическом регионе, так как Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом (41 судно), это превосходит флоты США и их союзников. Кроме того, РФ имеет семь атомных ледоколов, а у США и союзников — ни одного.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американское агентство Bloomberg передавало, что представители США и России ведут переговоры о возможном сотрудничестве и совместной добыче природных ресурсов в Арктике. По данным источника издания, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить российско-китайские связи в регионе. В статье уточнили, что обсуждение этого сотрудничества находится на ранней стадии.

Президент Владимир Путин 21 февраля назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. По словам главы государства, многие страны хотят вместе с РФ сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота, но это невозможно без современных материалов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 6 апреля отмечал, что российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере. Чуть ранее Дмитриев утверждал, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть, для этого потребуется ещё ряд встреч. Он также назвал закономерным снятие санкций США для улучшения деловых отношений с РФ и возвращения иностранных компаний на российский рынок.

Американский президент Дональд Трамп 20 апреля заявил, что Россия и Украина могут «заработать состояние» с помощью сотрудничества с США после урегулирования конфликта. При этом подробности он не уточнил.