Москва, 22 апреля, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева сообщила об уходе из тренерского штаба сборной России. Этой работе она отдала десять лет.

Bauken77 Евгения Канаева

35-летняя спортсменка поблагодарила каждого, с кем ей «посчастливилось работать в сборной».

«Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Канаева в соцсетях.

Канаева завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Она — 17-кратная чемпионка мира. В марте стало известно, что она получила допуск Международной федерации гимнастики (FIG) к соревнованиям в нейтральном статусе в качестве тренера.

Как сообщало ИА Регнум, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 26 января состоялась торжественная церемония открытия пятой экспозиции «Аллеи славы» в честь достижений российских спортсменов на мировой арене. Свои медали для новой экспозиции также передала Евгения Канаева.

Гимнастка Дина Аверина смогла побить рекорд, принадлежавший гимнастке Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых медалей, привезённых с чемпионатов мира.