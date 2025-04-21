Нижний Новгород, 22 апреля, 2025, 01:33 — ИА Регнум. Сбой с 21 апреля наблюдается в мессенджере Telegram. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Пользователи из нескольких российских регионов сообщают, что есть проблемы с мессенджером. В частности, им не приходят сообщения, произошел сбой мобильного приложения и другие неполадки.

За последние 24 часа жалобы поступали из Нижегородской области, из Татарстана, из Самарской, Тверской и Ульяновской областей.

Как сообщало ИА Регнум, тысячи пользователей Telegram вечером 17 апреля начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Чаще всего на работу сервиса жаловались в Узбекистане, Крыму, Нижегородской, Челябинской и Московской областях.

На сбои в работе Telegram массово жаловались пользователи также вечером 9 апреля. Больше всего сообщений было из Забайкальского и Красноярского краев, а также Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областей.