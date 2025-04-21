Москва, 22 апреля, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Украинские военные совместно с кураторами пытались испытать новую ракетную систему на ферме в Одесской области. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В Одесской области был нанесён удар нашими вооружёнными силами. Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар», — пояснил журналистам глава государства после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Путин подчеркнул, что удар по позиции ВСУ в Одесской области был нанесён ещё до объявления пасхального перемирия. Он добавил, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам на Украине только в том случае, если эти объекты используются ВСУ. В пример он привёл удар российской армии по конгресс-центру университета в Сумах, где награждали бойцов ВСУ, совершавших преступления в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский призвал отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Такое предложение председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой. По его словам, таким образом киевский режим попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», а также получить перевооружение, прежде всего от западноевропейских стран.

Путин указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам.