Ватикан, 22 апреля, 2025, 01:16 — ИА Регнум. Директор директората здравоохранения и гигиены Ватикана, доктор Андреа Арканджели опубликовал официальное медицинское заключение о смерти папы римского Франциска, которое было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (направление в изучении изображений, которые появляются в глазах человека в последний миг жизни).

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Причиной смерти понтифика был инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс, сделал вывод доктор Арканджели. Он и выдал официальное свидетельство.

Согласно медзаключению доктора, у папы Франциска в анамнезе была острая дыхательная недостаточность, вызванная мультимикробной двусторонней пневмонией, множественными бронхоэктазами, высоким кровяным давлением и диабетом II типа.

«Настоящим я заявляю», — подписал Арканжели своё заключение.

Как сообщало ИА Регнум, в Ватикане прошла церемония установления факта смерти Франциска. Тело понтифика поместили в гроб.

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Также он пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений. Погребение должно пройти в течение четырёх-шести дней после смерти.