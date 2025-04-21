Москва, 22 апреля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 21 апреля подписал закон о сроках исполнения решения о призыве в вооруженные силы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Mil.ru Призыв

Теперь, если призывник не был призван на срочную службу в текущую призывную кампанию, решение о призыве остаётся в силе и может быть исполнено в ближайшие призывные периоды того же года.

Призывник имеет право сообщать в военкомат о новых обстоятельствах, которые могут повлиять на решение о призыве. Например, если у него появились основания для отсрочки или освобождения.

Призывная комиссия должна рассмотреть эти сведения и, если они существенны, принять новое решение. Комиссия также может аннулировать своё первоначальное решение о призыве, если у призывника появились законные основания для освобождения или отсрочки.

От призыва освобождаются те, кто не менее шести месяцев участвовал в добровольческих формированиях. Также, согласно внесенным изменениям, некоторые категории граждан имеют право на освобождение от военных сборов: те, кто был уволен с военной службы, — на два года после увольнения и добровольцы, также на два года.

Как сообщало ИА Регнум, закон о внесении изменений по призыву был принят Госдумой 8 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля.

Госдума на пленарном заседании 8 апреля приняла поправку в закон, согласно которой от призыва в армию освобождаются граждане РФ, служившие в Вооружённых силах ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах обеих республик.

На январь 2025 года в России было принято 124 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Госдуме отмечали необходимость на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку.