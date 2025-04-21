Мадрид, 22 апреля, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Шведский прыгун с шестом, двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис и американская гимнастка Симона Байлз стали обладателями премии Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года». Эту награду также называют спортивным аналогом кинематографического «Оскара».

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

В номинации Дюплантис превзошёл теннисиста Карлоса Алькараса, четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстапенна, обладателя четырёх золотых медалей Олимпиады-2024 пловца Леона Маршана и велогонщика Тадея Погачара.

Американка на Олимпиаде в Париже завоевала три золотые и одну серебряную медали. Претендентами на спортивный «Оскар» вместе с титулованной гимнасткой были футболистка Айтана Бонмати, теннисистка Арина Соболенко, легкоатлеты Сифан Хассан, Фаит Кипьегон и Сидни Маклафлин‑Леврон. Премия Laureus стала для Байлз пятой в различных номинациях.

Специальную награду «Икона спорта» получил завершивший карьеру теннисист Рафаэль Надаль.

Обладателями номинации «Команда года» стали футболисты клуба «Реал».

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта на соревнованиях в Клермон-Ферране (Франция) шведский атлет Дюплантис в 11-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, покорив высоту 6,27 метра. Для 25-летнего спортсмена этот мировой рекорд стал уже 11-м в карьере. Атлет имеет множество значимых наград, среди которых два золота Олимпийских игр (2021 и 2024 годы), два звания чемпиона мира (2022 и 2023 годы). Также швед является трёхкратным чемпионом Европы (2018, 2022 и 2024 годы).