Москва, 22 апреля, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Кинорежиссёр и телеведущий Никита Михалков отправит российским военным в зону спецоперации американское ружье Marlin Model 55, которое много лет назад ему подарил известный политик, заядлый охотник Виктор Черномырдин. Об этом он сообщил в эфире передачи «Бесогон ТВ».

Mil.ru Никита Михалков

Режиссер пояснил, что ружье из его коллекции стреляет очень далеко.

«Мне его подарил Виктор Степанович Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны тех, кто пользуется американским же оружием против нас», — сказал Михалков.

Как сообщало ИА Регнум, Никита Михалков считает, что уехавших деятелей культуры, которые плохо отзываются о России, пускать в страну не стоит. При этом он отметил, что наград и званий таких деятелей лишать не надо.