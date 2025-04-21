Киев, 22 апреля, 2025, 00:23 — ИА Регнум. На Украине возникнет угроза внутренних конфликтов в случае территориальных уступок России. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины. Границы Украины. Расчленение Украины.

«Это может привести к очень серьёзному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определённого бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — пояснил он в эфире канала Politeka.

По словам эксперта, при урегулировании конфликта наиболее трудным будет вопрос о границах.

Как сообщало ИА Регнум, член палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф призвал Украину к территориальным уступкам для достижения мирного соглашения с Россией. По его мнению, украинский кризис лишь усугубится, если киевский режим не отреагирует должным образом на готовность к уступкам.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Возвращение Украины к границам 1991 года, как этого требует глава киевского режима Владимир Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами», добавил министр.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц ранее подчёркивал, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России, подчёркивал президент Владимир Путин.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.