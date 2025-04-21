Вашингтон, 22 апреля, 2025, 00:12 — ИА Регнум. На фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла доллар достиг трёхлетнего минимума. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Трамп 21 апреля в социальной сети Truth Social вновь раскритиковал Пауэлла, назвав его «мистером Слишком Поздно» и «крупным неудачником». Американский лидер призвал главу регулятора снизить процентные ставки немедленно.

«Многие призывают к упреждающему снижению ставок», — написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители и многие продукты значительно снизились.

По его мнению, в США может не быть инфляции, но есть вероятность замедления экономики, если Пауэлл не снизит ставки сейчас. Также Трамп подчеркнул, что Европейский центральный банк уже семь раз снижал процентные ставки.

21 апреля индекс доллара DXY, который отражает стоимость американской валюты по отношению к шести основным торговым партнёрам США, достиг минимального значения с марта 2022 года — 97,92 пункта.

В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс рассчитывается Intercontinental Exchange (ICE).

По состоянию на 19:03 мск индекс DXY снижался на 1% до 98,37 пункта.

Джером Пауэлл должен как можно скорее покинуть свой пост, заявлял 17 апреля Трамп. Пауэлл заверил, что не сделает этого.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля, как и в сентябре 2024 года.

Согласно проекту прогноза сценарных условий социально-экономического развития России на 2025–2028 годы, подготовленному министерством, среднегодовой курс доллара в 2025 году снижен с 96,5 до 94,3 рубля. В дальнейшем ожидается постепенное ослабление рубля: в 2026 году курс составит 100 рублей за доллар, в 2027-м — 103,5 рубля, а к 2028 году достигнет 106 рублей за доллар.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами. По его словам, за последние несколько месяцев, вероятно, изменилась оценка инвесторами геополитических рисков. Пока неясно, насколько устойчивым может быть новый тренд.

Накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 12 февраля, курс доллара снизился на 10%, до 87,52 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 14%.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках.