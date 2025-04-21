Ватикан, 21 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. В Ватикане прошла церемония установления факта смерти папы римского Франциска. Тело понтифика поместили в гроб, сообщил 21 апреля глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Global Look Press

«Обряд подтверждения смерти и помещения тела в гроб продолжался около часа», — уточнил руководитель службы.

По его словам, тело папы римского находится на первом этаже часовни Дома Святой Марфы.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Также он пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений. Погребение должно пройти в течение четырёх-шести дней после смерти.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.