Белгород, 21 апреля, 2025, 23:49 — ИА Регнум. В Белгороде создан Фонд оказания помощи раненым детям, уже прошло его первое заседание. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 21 апреля.

Антон Вергун/РИА Новости

По словам главы Белгородской области, за 3,5 года из-за атак украинской армии погибло 23 ребёнка, 167 получили ранения.

«Враг обстреливает города и сёла из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя», — признал Гладков.

Губернатор опубликовал кадры с раненными детьми из операционных. Как уточнил глава региона, дети страдают из-за «преступлений врага, халатности родителей, которые не думают о последствиях». Он призвал серьёзно относиться к своей безопасности и безопасности своих детей. В пример Гладков привел трагический случай, когда 12-летний мальчик пострадал при детонации мины типа «Колокольчик». Её семье из села Таврово принесли в подарок, заверив, что она обезврежена. Ребёнок взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. Его доставили в больницу с множественными ранами.

Вячеслав Гладков пояснил, что Фонд будем помогать всем детям, получившим ранения от агрессии врага. Ребята будут ездить в санатории, получать лечение и реабилитацию, на эти деньги закупят крайне нужные препараты.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области. Пострадал мирный житель. В нескольких сёлах повреждены дома, автомобили, в селе Казинка — линия электропередачи.

Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские формирования неоднократно нарушали его. Так, 21 апреля Минобороны сообщило о почти 5 тыс. зафиксированных нарушениях перемирия со стороны ВСУ.