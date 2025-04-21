Киев, 21 апреля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. О необходимости постоянного перемирия в зоне украинского конфликта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он объявил 21 апреля в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. Украина

«Именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надёжному и длительному миру», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пасхальное перемирие продемонстрировало это. На Украине в это время не объявляли воздушную тревогу, отметил глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Однако глава государства подчеркнул, что ВС РФ должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. Российские войска в течение этого периода не вели боевых действий.

Зеленский 20 апреля заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, ВСУ несколько раз нарушили его, атаковав населённые пункты в Херсонской области.

По информации Минобороны России, за всё время пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Украинская армия предприняла шесть попыток атак, применила 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Киевский режим также совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанёс 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ.