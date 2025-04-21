Вашингтон, 21 апреля, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланьей приедет на похороны папы римского Франциска.

Global Look Press

«Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!» — заявил он в своей соцсети Truth Social.

Причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели.

По информации итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Он также пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений.