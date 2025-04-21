Москва, 21 апреля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом 21 апреля сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были обезврежены в период с 20:55 до 21:10 мск.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО вечером 21 апреля за 40 минут уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Крымом.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений.

Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские формирования неоднократно нарушали его. Так, 21 апреля Минобороны сообщило о почти 5 тыс. зафиксированных нарушениях перемирия со стороны ВСУ.