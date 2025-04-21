Вашингтон, 21 апреля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. США официально признали поражение в создании гиперзвуковых ракет нового поколения и закрыли программу по их разработке. Об этом 21 апреля сообщило издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Контр-адмирал Стивен Тедфорд, исполнительный директор программы Военно-морских сил (ВМС) США по беспилотной авиации и ударному оружию, подтвердил, что отмена произошла осенью 2024 года после того, как финансовый анализ признал систему финансово и эксплуатационно нежизнеспособной», — указали в статье.

Кроме того, ВМС США прекратили реализацию своей инициативы по созданию гиперзвуковых наступательных ракет воздушного базирования (HALO) из-за бюджетных проблем и неудовлетворительной эффективности.

По данным издания, Вашингтон в настоящее время испытывает трудности с созданием новых и дорогостоящих систем на фоне ужесточения оборонных бюджетов. В дальнейшем это может вылиться в неспособность США наносить быстрые и высокоточные удары по защищённым морским целям.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта обозреватель Bloomberg Энтони Капаччо отмечал, что первое американское гиперзвуковое оружие Dark Eagle пока не доказало своей эффективности. Пентагон с 2018 года инвестировал более $12 млрд в попытки разработать, испытать и развернуть гиперзвуковые ракеты, напомнил он. Капаччо отметил, что поставка новых ракет будет серьёзной проверкой обещания министра обороны США Пита Хегсета повысить эффективность американского оружия и догнать в этом отношении Россию и Китай.

При этом американский президент Дональд Трамп 9 апреля утверждал, что армия США имеет самое мощное в мире оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. При этом каких-либо подробностей глава Белого дома не привёл.

Российские военные 21 ноября 2024 года впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник», ударив по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Атаку произвели в качестве ответа на применение украинской армией натовских систем ATACMS. «Орешник» не имеет аналогов. Ракеты могут поражать высокозащищенные цели и объекты, расположенные на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с, а температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. В России налажено серийное производство ракетных комплексов «Орешник». Ряд западных экспертов оценил появление новой гиперзвуковой ракетной системы у России. Высказывались мнения о том, теперь НАТО нечем ответить Москве, и о том, что ракеты «Орешника» невозможно перехватить.