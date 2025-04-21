Симферополь, 21 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто вечером 21 апреля. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Движение перекрыли в 21:56 мск. Причины не были указаны.

Через 40 минут поступила информация, что движение по мосту возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после почти двухчасового перерыва. Ограничения ввели в 02:26 мск, отменили в 04:14 мск. Таким образом, Крымский мост оставался закрытым для движения автотранспорта 1 час и 48 минут.