Ватикан, 21 апреля, 2025, 23:01 — ИА Регнум. В своём завещании папа римский Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Он также пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений. Документ опубликовала ватиканская пресс-служба.

Global Look Press

В завещании понтифик отметил, что всегда вверял свою жизнь, а также свое священническое и епископское служение Богоматери. Он хотел бы, чтобы его последний земной путь завершился в базилике, куда он часто приезжал молиться в начале и в конце своих апостольских визитов.

«Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в папской базилике Санта-Мария-Маджоре», — написано в документе.

Папа римский попросил, чтобы местом погребения стала ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского»). Уточняется, что могила должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: «Франциск».

О затратах на погребение понтифик позаботился заранее, о чем дал соответствующие указания. Деньги уже переданы в базилику.

Погребение должно пройти в течение четырёх-шести дней после смерти.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.