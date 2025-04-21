Львов, Украина, 21 апреля, 2025, 22:56 — ИА Регнум. На Украине испытали один из двух переданных Швецией самолётов радиолокационной разведки ACS-890. По данным издания «Страна. ua», тестовый полёт совершили 21 апреля над Львовом.

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«В минобороны Швеции считают, что эти самолёты предоставят Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки. ACS-890 способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 км», — отметили авторы.

Отмечается, что самолёт имеет потенциал для интеграции в оборонительную систему вместе с американскими истребителями F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта самолёт SVF680 Военно-воздушных сил Швеции провёл разведку вдоль границы Калининградской области. Маршрут летательного аппарата указан на сайте Flightradar, согласно которому борт вылетел из шведского города Линчёпинг в сторону польского Гданьска, где начал проводить разведку вдоль границ территории Калининградской области. Затем он пролетел возле польско-белорусской границы, долетел до Замосцька, расположенного недалеко от границы с Украиной, и совершил разворот на север.