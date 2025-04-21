Белгород, 21 апреля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Украинские силы нанесли очередные удары по Белгородской области. Пострадал мирный житель. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

На трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона получил ранение мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги.

В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, повреждены двери.

В Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон также попал по машине, разбиты стекла, кузов поврежден. Ещё один БПЛА атаковал село Казинка — повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения.

В селе Кукуевка с беспилотника сброшены взрывные устройства на два частных дома, гараж и находящийся в нём автомобиль. В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного дома.

Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке. В результате его детонации повреждена кровля дом.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, информировало Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений.

Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские формирования неоднократно нарушали его. Так, 21 апреля Минобороны сообщило о почти 5 тыс. зафиксированных нарушениях перемирия со стороны ВСУ.