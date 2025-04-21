Путин подписал закон о переподготовке педагогов только в госучреждениях
Путин подписал закон о повышении квалификации педагогов только в госорганизациях
Москва, 21 апреля, 2025, 22:26 — ИА Регнум. Переподготовку педагогов и повышение их квалификации смогут осуществлять только государственные организации. Соответствующий закон 21 апреля подписал президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, дополнительное профобразование педагогических работников будет осуществляться в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект Российской Федерации, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале, в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, в образовательных организациях на территориях «Сириуса» и «Сколково».
Дополнительное образование для педагогов в сфере физической культуры и спорта будут осуществлять исключительно в общероссийских спортивных федерациях.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и не коснутся тех, кого уже приняли на обучение или кто получил документы о дополнительном профессиональном образовании.
Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой проинформировала, что в мае в ряде российских регионов правительство готовится начать тестирование новой системы оплаты труда учителей и медиков. В частности, тестирование выплат запланировали провести в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Реформа оплаты труда педагогов и врачей обсуждается с 2021 года. Изменения затронут порядка 5 млн человек, которые работают в этих сферах.
В июне 2024 года Путин подчеркивал, что России нужны не только сильные физико-математические школы, необходимо обеспечить высокий уровень образования школьников везде, в том числе в небольших населенных пунктах. Для этого требуется усилить подготовку будущих учителей, привлекать талантливых выпускников вузов к работе в школах и улучшить переподготовку педагогов.