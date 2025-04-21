Москва, 21 апреля, 2025, 22:26 — ИА Регнум. Переподготовку педагогов и повышение их квалификации смогут осуществлять только государственные организации. Соответствующий закон 21 апреля подписал президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, дополнительное профобразование педагогических работников будет осуществляться в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект Российской Федерации, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале, в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, в образовательных организациях на территориях «Сириуса» и «Сколково».

Дополнительное образование для педагогов в сфере физической культуры и спорта будут осуществлять исключительно в общероссийских спортивных федерациях.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и не коснутся тех, кого уже приняли на обучение или кто получил документы о дополнительном профессиональном образовании.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой проинформировала, что в мае в ряде российских регионов правительство готовится начать тестирование новой системы оплаты труда учителей и медиков. В частности, тестирование выплат запланировали провести в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Реформа оплаты труда педагогов и врачей обсуждается с 2021 года. Изменения затронут порядка 5 млн человек, которые работают в этих сферах.

В июне 2024 года Путин подчеркивал, что России нужны не только сильные физико-математические школы, необходимо обеспечить высокий уровень образования школьников везде, в том числе в небольших населенных пунктах. Для этого требуется усилить подготовку будущих учителей, привлекать талантливых выпускников вузов к работе в школах и улучшить переподготовку педагогов.