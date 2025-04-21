Лиски, Воронежская область, 21 апреля, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Три человека, в том числе 10-летний ребёнок, получили ранения, еще один взрослый скончался в больнице в результате взрыва боеприпаса в хуторе Калач Лискинского района в Воронежской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инцидент случился утром 21 апреля во дворе частного дома.

Следователями предварительно установлено, что взорвался боеприпас, который принадлежал одному из пострадавших. Всех доставили в больницу, один из местных жителей скончался.

Возбуждено уголовное дело — причинение смерти по неосторожности, а также незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допросили свидетелей, продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 12-летний мальчик 20 апреля пострадал при детонации мины типа «Колокольчик» в Белгородской области — семье из села Таврово принесли её в подарок, заверив, что она обезврежена. Ребёнок взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. Его доставили в больницу с множественными ранами.

Отмечается, что мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями плеча, живота и ноги.

10 апреля в Донецкой Народной Республике двое подростков погибли при детонации боеприпаса.

8 апреля еще один случай детонации мины произошел в Белгородской области — трактор подорвался во время работы в поле. Водитель получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица, самостоятельно обратился в местную амбулаторию, и ему оказали необходимую помощь.