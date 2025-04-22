Москва, 22 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Корпорация МСП предоставит специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» под председательством губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Пресс-служба Корпорации МСП

«Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО», — заявил Александр Исаевич.

Он отметил, что для займов ГМФО до 5 млн рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения. В рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных.

«При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 млн рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП», — подчеркнул Исаевич.

Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям — иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без «плеча» корпорации.

В ходе заседания Госсовета Павел Малков подчеркнул, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране.

«Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ», — сказал Малков.

В качестве одной такой инициативы он назвал федеральный проект «СВОй бизнес» — новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией.

«Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране», — подчеркнул Малков.

Напомним, что «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект «СВОй бизнес» для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы — помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона — Рязанская область, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия — Алания и Приморский край. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.