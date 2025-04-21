Симферополь, 21 апреля, 2025, 21:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 40 минут уничтожили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом. Об этом вечером 21 апреля сообщило Минобороны РФ.

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«С 20.00 до 20.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее 21 апреля Минобороны РФ проинформировало, что за весь период пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений со стороны ВСУ. Украинские бойцы предприняла шесть попыток атак, применив 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО.

За ночь 18 апреля ВС РФ сбили 56 украинских БПЛА. 27 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по 12 БПЛА — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Три беспилотника перехватили над Крымом, по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.