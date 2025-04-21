Москва, 21 апреля, 2025, 21:24 — ИА Регнум. Россия никогда ничего не ограничивала в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе с США, заявил 21 апреля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Станислав Красильников/РИА Новости

В интервью ТАСС Алимов ответил на вопрос о возможности восстановления отношений с США в сфере культуры в полном объёме.

«Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет. Это же касается и Соединённых Штатов Америки», — сказал дипломат.

Алимов отметил, что он не берётся предсказывать динамику двусторонних переговоров Москвы и Вашингтона, но указал, что диалог был начат «прагматично-конструктивно».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США имеют потенциал для продвижения двусторонних отношений. Министр отметил, что в настоящее время начат «банальный», но необходимый диалог, который отсутствовал во времена предыдущего президента США Джозефа Байдена, позиционировавшего РФ как «угрозу» для Вашингтона.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. В частности, президент России Владимир Путин провёл два телефонных разговора с Трампом. Кроме того, группы переговорщиков обсуждали нормализацию двусторонних отношений, в том числе работу дипломатов, а также урегулирование ситуации на Украине.