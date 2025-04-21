Ватикан, 21 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. В Ватикане 21 апреля сообщили, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Global Look Press

Пресс-служба Святого престола опубликовала официальное медицинское заключение о смерти Франциска.

«[Франциск] умер в 7:35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в «Святой Марфе» (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса. Этому предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление», — сказано в заключении.

В последние годы глава католической церкви часто болел и, в частности, недавно перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии. Также у него была зафиксирована лёгочная инфекция. Франциску длительное время проводили искусственную вентиляцию лёгких. В марте Серджио Альфьери, глава хирургического отделения больницы «Джемелли», где лечился Франциск, назвал его выписку из госпиталя чудом.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ранее он просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.